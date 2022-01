TV y redes

Bernardo Álvarez, el obispo de la Diócesis Nivariense de La Laguna (Tenerife), de nuevo es noticia por unas declaraciones. En la entrevista concedida al programa 'Buenas Tardes, Canarias' de la Televisión Canaria aseguró que la homosexualidad es un "pecado mortal".

"Depende de la persona y las circunstancias, para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y no esté condicionada por nada, que sepa que está mal y que a pesar de que sabe que está mal lo hace libremente y sin ser condicionada por nadie", afirmó el obispo de Tenerife, que continuó rematando "cuando hacen cualquier disparate" se justifican diciendo que han bebido.

No es la primera vez que Bernardo Álvarez realiza se posiciona en contra de los Derechos Humanos, en 2007 ya realizó unas declaraciones controvertidas cuando dijo que hay menores que “desean el abuso y te provocan” y en 2008 dijo que "la persona practica la homosexualidad como puede practicar el abuso de menores”.

Las redes sociales reaccionaron a las homófobas declaraciones del obispo de Tenerife. Cientos de tuits critican las homófobas declaraciones de Bernardo Álvarez. Responsabilizan a la Iglesia por mantenerlo en el cargo cuando no es capaz ni de respetar los derechos humanos.

No mires arriba, no habla solo de ciencia. El obispo de Tenerife insulta a Canarias al hablar de pecado mortal de la homosexualidad.

Estas declaraciones no corresponden a esta época, a esta Canarias, ni a este Estado de Derecho.

— Sylvia Jaén (@sylviajaen) January 19, 2022