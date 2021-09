Foro Libertad y Alternativa: un nuevo grupúsculo contra la profundización democrática

Primero fue el club de opinión La España que reúne, nacido en vísperas de las generales de noviembre de 2019 con dos objetivos fundamentales: reivindicar sin ambages el régimen del 78 –que ha tenido a Juan Carlos I, Felipe González o José María Aznar como figuras más destacadas– pero sobre todo intentar que, tras las generales, el PSOE no alcanzara pactos con Unidas Podemos ni con las formaciones de izquierda soberanista, sino que lo hiciera con formaciones de derecha española como PP y Cs.

No logró su objetivo.

Después fue la plataforma Unión 78, puesta en marcha cuando el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos daba sus primeros pasos –en febrero del pasado año 2020–ante la “grave preocupación” que provocó a sus impulsores “la composición del actual Gobierno, en el que figuran miembros de un partido que se ha declarado abiertamente contrario a la Constitución del 78 y que se apoya en grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo”.

Tampoco logró su objetivo, y su convocatoria de la concentración del pasado 13 de junio en la madrileña plaza de Colón –en la que también participaron PP, Vox y Cs– fracasó estrepitosamente.

Y este jueves se ha presentado en Madrid la fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), y lo ha hecho con los mismos objetivos que los fracasados La España que reúne y Unión 78: hostigar al Gobierno de coalición y dinamitar los puentes entre la izquierda de ámbito estatal y las formaciones de izquierda soberanista que vienen apoyando al Ejecutivo. De hecho, varios de los impulsores del Foro Libertad y Alternativa proceden del entorno de La España que reúne o de la propia Unión 78. Son los casos de Fernando Savater, fundador de la UPyD y vinculado a Cs, o María San Gil, exdirigente del PP vinculada al ala más integrista del partido.

En España ya está en juego quién dirigirá la reforma de un Estado en crisis, y del sentido de esa reforma dependerá si se avanza en una necesaria profundización democrática –mediante un aumento de la colaboración en todo el Estado de las fuerzas a la izquierda del PSOE– o si, por el contrario, se retrocede. Y precisamente para que no se avance en esa necesaria profundización democrática surgieron La España que reúne y Unión 78 y surge ahora Foro Libertad y Alternativa, vinculado a sectores españolistas de derecha ultra y de ultraderecha.

No hay más que ver quiénes son algunos de los personajes políticos que encabezan Foro Libertad y Alternativa: Alejo Vidal-Quadras, exdirigente primero del PP y después de Vox; Ignacio Camuñas, exministro de Adolfo Suárez y una de las cinco personas que en 2014 presentaron en rueda de prensa el partido ultraderechista Vox; el ultraconservador Jaime Mayor Oreja, exministro de José María Aznar, o Fernando Savater, uno de los impulsores de Unión 78 junto a Rosa Díez.

En una entrevista con el diario ‘La Voz de Galicia’ publicada en 2007, Mayor Oreja respondió a la pregunta “¿considera pertinente condenar el franquismo?” así: “No, por muchas razones. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad? (…) Era una situación de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores”.

En cuanto a Camuñas, se convirtió en el protagonista de la jornada ‘Concordia, Constitución y Patriotismo’, celebrada el pasado mes de julio en Ávila bajo la organización de la Fundación Concordia y Libertad, vinculada al PP. Y es que manifestó que “si hay un responsable de la Guerra Civil directamente, es el Gobierno de la República” y que “un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936” e instó a “olvidar el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la Guerra Civil”, porque “eso es mentira”. Y añadió que “hay que responder a la izquierda también en este terreno, es decir «mire usted, si hubo Guerra Civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el Gobierno de la República y porque la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles»”. No hay más preguntas.