Pérez Tornero (RTVE) renueva a Gemma Nierga para un programa de baja audiencia pero despide a Jesús Cintora

La razón formal por las que José Manuel Pérez Tornero y su ‘mano derecha’ cedida al Partido Popular, José Juan Ruiz, para fulminar a Jesús Cintora y su programa de la parrilla televisiva de RTVE fue la “imposibilidad” de sostener económicamente los contratos ante la petición a la interna del organismo de mantenerle como profesional y no externalizar el formato con productoras debido a la buena acogida de Las Cosas Claras entre la audiencia.

Una decisión que fue ampliamente cuestionada, llegando a denunciar como motivación un “despido político” ejecutado por las presiones que los de Casado mantienen contra el periodista desde su época en Mediaset.

Varios son los movimientos de Tornero que lo avalan, desde el mantenimiento de colaboraciones económicas con LACOproductora, encargada hasta la fecha de Las Cosas Claras que se hará cargo del ‘nuevo’ formato en la misma franja horaria, hasta el “rescate” de polémicas figuras relacionadas con el Partido Popular para ejercer puestos de responsabilidad como el propio Ruiz o, más recientemente, Elena Sánchez, la jefa de prensa de Eduardo Zaplana y Ana Botella señalada en Púnica, para decidir el contenido de uno de los programas más vistos de La1.

A ello, se suma ahora una nueva renovación de un contrato con una profesional externa al ente público: el de Gemma Nierga en el programa del circuito catalán Café de Ideas, un formato que apenas ha llegado a acaparar un 1% de audiencia en sus mejores datos.

La renovación, cifrada, según ha podido saber LÚH, en torno a los 105.000 euros anuales, viene precedida además por la fulminación de otros profesionales en el ámbito territorial de Cataluña que incomodaban, también, al Partido Popular.

Primero a Rosa María Quitllet, directora de informativos, cuya petición de cese fue aupada por los azules tras haberse visto a la periodista lucir un lazo amarillo. Su sustituto: Rafael Lara, jefe de informativos en la etapa de Rajoy. A su nombre se añadieron los de Pere Buhigas y Vicenç Sanclemente, director de RTVE en la región y de Ràdio 4 respectivamente.

Asimismo, se han sucedido un sinfín de cancelaciones, como el programa Feminismes a Ràdio 4, o de salidas de periodistas que no han dado voz a la ultraderecha, como el caso de Olga Ruiz, que en su timeline anunciaba su despido. “A pesar de las consecuencias y el vértigo que tengo ahora, estoy MUY orgullosa de no haber regalado ni un minuto a la extrema-derecha cuando no tenían representación y de haber defendido la libertad periodística y personal ante presiones e injerencias”, profería.